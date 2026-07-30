Клуб Малиновського та Батагова може зіграти товариський матч із Зенітом зрадника Тимощука
Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке заговорив про проведення товариського поєдинку проти російського Зеніта.
Таку абсурдну заяву наставник турецького клубу зробив у коментарі для пропагандистської преси.
"Думаю, ми зіграємо товариський матч із Зенітом цієї осені", – сказав Текке.
Нагадаємо, що до тренерського штабу ворожого клубу входить колишній футболіст збірної України та зрадник Анатолій Тимощук. Натомість у складі Трабзонспора виступають два українці – Руслан Малиновський, який нещодавно дебютував за команду, та Арсеній Батагов. Останнього активно сватають в інші клуби.
Також донедавна у футболці турецького клубу грав інший український легіонер Олександр Зубков, який у липні 2026-го перебрався до грецького АЕКа.
Відзначимо, що Росія не є чужою країною для нинішнього наставника Трабзонспора. Протягом 2006-2010 років Текке виступав за Зеніт і Рубін. Із Зенітом виграв чотири трофеї: звання чемпіона Росії (2007), Кубок УЄФА (2007/08), Суперкубок УЄФА (2008) та Суперкубок Росії (2008). Останній титул також вигравав із Рубіном (2009/10).
Окрім цього, Текке заступався за росіян, яких після початку повномасштабного вторгнення відсторонили від міжнародних футбольних змагань.
Додамо, що під час цього трансферного вікна-2026 Трабзонспор продав у Зеніт свого бразильського нападника Феліпе Аугусто.