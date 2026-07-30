Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке заговорив про проведення товариського поєдинку проти російського Зеніта.

Таку абсурдну заяву наставник турецького клубу зробив у коментарі для пропагандистської преси.

"Думаю, ми зіграємо товариський матч із Зенітом цієї осені", – сказав Текке.

Нагадаємо, що до тренерського штабу ворожого клубу входить колишній футболіст збірної України та зрадник Анатолій Тимощук. Натомість у складі Трабзонспора виступають два українці – Руслан Малиновський, який нещодавно дебютував за команду, та Арсеній Батагов. Останнього активно сватають в інші клуби.

Також донедавна у футболці турецького клубу грав інший український легіонер Олександр Зубков, який у липні 2026-го перебрався до грецького АЕКа.

Відзначимо, що Росія не є чужою країною для нинішнього наставника Трабзонспора. Протягом 2006-2010 років Текке виступав за Зеніт і Рубін. Із Зенітом виграв чотири трофеї: звання чемпіона Росії (2007), Кубок УЄФА (2007/08), Суперкубок УЄФА (2008) та Суперкубок Росії (2008). Останній титул також вигравав із Рубіном (2009/10).

Окрім цього, Текке заступався за росіян, яких після початку повномасштабного вторгнення відсторонили від міжнародних футбольних змагань.

Додамо, що під час цього трансферного вікна-2026 Трабзонспор продав у Зеніт свого бразильського нападника Феліпе Аугусто.