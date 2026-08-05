Клуб Малиновського та Багатова узгодив трансфер легенди Ліверпуля

Зірковий форвард збірної Єгипту Мохамед Салах стане гравцем турецького Трабзонспора.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, в клубі підтверджено, що угода укладена. Контракт буде розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Раніше повідомлялося про те, що зарплата Салаха становитиме 17 мільйонів євро на рік.

34-річний єгиптянин перейде в Трабзонспор на правах вільного агента, термін дії його контракту з Ліверпулем сплив наприкінці червня поточного року. Кольори англійського клубу Салах захищав з 2017 року, відзначившись 257 голами та 123 асистами в 442 матчах.

Нагадаємо, за Трабзонспор виступають два українці – захисник Арсеній Батагов і хавбек Руслан Малиновський.