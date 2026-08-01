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Салах може перейти в клуб, у якому виступають два українці – ЗМІ

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 14:54
Салах може перейти в клуб, у якому виступають два українці – ЗМІ
Мохаммед Салах
Getty Images

Зірковий вінгер збірної Єгипту Мохамед Салах може продовжити кар'єру в Трабзонспорі.

Про це повідомляє Ягиз Сабунчуоглу.

За його інформацією, Трабзонспор провів зустріч із представниками Салаха та представив офіційну пропозицію: дворічний контракт із зарплатою в 17 мільйонів євро на рік.

Таким чином, Трабзонспор намагається скористатися труднощами, які виникли у Бешикташа з підписанням Салаха через вимоги агента гравця.

Салах з початку липня перебуває в статусі вільного агента, термін дії його контракту з Ліверпулем завершився. Раніше повідомлялося про те, що він може продовжити кар'єру в МЛС – ним цікавиться Спортинг Канзас-Сіті.

Нагадаємо, за Трабзонспор виступають два українці – захисник Арсеній Батагов і хавбек Руслан Малиновський.

Трабзонспор Мохаммед Салах

Трабзонспор

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