Президент клубу Малиновського відреагував на чутки про ймовірний трансфер Салаха

Президент Трабзонспора Ертугрул Доган висловився про чутки щодо ймовірного трансферу Мохаммеда Салаха.

Його цитує A Spor.

За його словами, між турецьким клубом і колишнім лідером Ліверпуля немає жодних угод.

"Говорять багато різного, але жодної угоди немає. На завтра не заплановано жодного рейсу до Трабзона. Якби такий план існував, ми б поінформували про це пресу та вболівальників. Такого немає. Хто ж не хотів би бачити Салаха у своїй команді? Але на цей момент жодної домовленості немає. Я не хочу говорити, чи вів клуб перемовини із Салахом. Звісно, вболівальники хочуть бачити такого футболіста, як Салах, і я теж. Але наразі жодної угоди немає. Також немає жодних планів щодо його прибуття до Трабзона", – заявив Доган.

Власник "бордово-блакитних" відзначив, що клуб веде трансферну кампанію над підсилення команди та запевнив, що якщо такий варіант із Салахом таки з'явиться, то Трабзонспор одразу повідомить про це уболівальників.

Повідомлялося, що Трабзонспор провів зустріч із представниками єгиптянина та представив офіційну пропозицію: 2-річний контракт із зарплатою у 17 мільйонів євро на рік. Таким чином, клуб Руслана Малиновського та Арсенія Батагова намагається скористатися труднощами, які виникли у Бешикташа з підписанням Салаха через вимоги агента гравця.

Нагадаємо, що зірковий вінгер перебуває без команди з 1 липня 2026-го, коли покинув Ліверпуль. У футболці "мерсисайдців" став справжньою клубною легендою, провівши 42 матчі (257 голів і 123 асисти). Разом із англійською командою 9 титулів.

Додамо, що Салахом цікавиться клуб МЛС Спортинг Канзас-Сіті.