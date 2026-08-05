Українці отримали зіркового одноклубника: Салах вперше засвітився у футболці Трабзонспора

Турецький Трабзонспор презентував колишнього лідера Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зірковий гравець збірної Єгипту вже приміряв бордово-синю футболку безпосередньо у літаку на шляху до Туреччини.

Відомий інсайдер Ніколо Скіра зазначає, що сторони укладуть контракт до 2028 року, а зарплата єгиптянина може скласти 17 мільйонів євро на рік плюс бонуси.

Раніше Трабзонспор, за який виступають українці Руслан Малиновський та Арсеній Батагов, підтвердив перемовини із 34-річним правим вінгером.

Нагадаємо, що зірковий вінгер перебуває без команди з 1 липня 2026-го, коли покинув Ліверпуль. У футболці "мерсисайдців" став справжньою клубною легендою, провівши 42 матчі (257 голів і 123 асисти). Разом із англійською командою здобув 9 титулів.

Додамо, що Салахом цікавився американський клуб Спортинг Канзас-Сіті.