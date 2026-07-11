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Салах може продовжити кар’єру в МЛС

Олег Дідух — 11 липня 2026, 17:11
Салах може продовжити кар’єру в МЛС
Мохаммед Салах
Getty Images

Легендарний нападник збірної Єгипту Мохамед Салах може продовжити кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, інтерес до 34-річного форварда проявляє Спортинг Канзас Сіті. Американський клуб хоче підписати зірку світового рівня та готовий зробити Салаху дуже привабливу з фінансової точки зору пропозицію.

Ще одним фактором може стати те, що мажоритарним власником Спортинга є Пітер Маллук, у якого єгипетське коріння. У клубі сподіваються, що він переконає Салаха прийняти пропозицію американців. Попри це, найімовірнішим варіантом продовження кар'єри нападника залишається Саудівська Аравія.

Нагадаємо, з липня поточного року Салах перебуває у статусі вільного агента – його контракт із Ліверпулем завершився наприкінці червня.

Мохаммед Салах МЛС Спортинг Канзас-Сіті

Мохаммед Салах

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