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Трабзонспор з Малиновським мінімально обіграв Удінезе у контрольному спарингу

Софія Кулай — 2 серпня 2026, 19:54
Трабзонспор з Малиновським мінімально обіграв Удінезе у контрольному спарингу
Руслан Малиновський
instagram.com/trabzonspor

У неділю, 2 серпня, турецький Трабзонспор провів товариський поєдинок проти італійського Удінезе.

Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі "бордово-блакитних".

Переможця протистояння визначив один гол. Вже на 4-й хвилині Мучі з передачі Шимшира вивів господарів уперед 1:0. Команді Фатіха Текке вдалося швидко розмочити нулі на табло та зберегти мінімальну перевагу до фінального свистка.

Товариський матч
2 серпня

Трабзонспор – Удінезе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 4 Мучі

Відзначимо, що Малиновський відіграв 79 хвилин та покинув поле без результативних дій.

Цікаво, що головний тренер Трабзонспора заявляв, що його команда може зіграти товариський поєдинок проти російського Зеніта.

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