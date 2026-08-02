Трабзонспор з Малиновським мінімально обіграв Удінезе у контрольному спарингу
Руслан Малиновський
instagram.com/trabzonspor
У неділю, 2 серпня, турецький Трабзонспор провів товариський поєдинок проти італійського Удінезе.
Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі "бордово-блакитних".
Переможця протистояння визначив один гол. Вже на 4-й хвилині Мучі з передачі Шимшира вивів господарів уперед 1:0. Команді Фатіха Текке вдалося швидко розмочити нулі на табло та зберегти мінімальну перевагу до фінального свистка.
Товариський матч
2 серпня
Трабзонспор – Удінезе 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 4 Мучі
Відзначимо, що Малиновський відіграв 79 хвилин та покинув поле без результативних дій.
Цікаво, що головний тренер Трабзонспора заявляв, що його команда може зіграти товариський поєдинок проти російського Зеніта.