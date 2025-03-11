Трабзонспор Зубкова та Сікана призначив нового головного тренера
Турецький Трабзонспор призначив Фатіха Текке на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди із фахівцем не розголошуються. За інформацією Fotomac, контракт фахівця підписаний на 5 років.
Текке завершив ігрову карʼєру у 2012 році. Тренерську кар'єру розпочав у 2015 році, очолював збірну Туреччини U-17, Істанбулспор, Бурсаспор, Аланьяспор та інші турецькі клуби.
Нагадаємо, напередодні свою посаду покинув Шенол Гюнеш. 72-річний тренер очолював клуб з вересня 2024 року.
Команда, за яку виступає низка українських виконавців, зазнала трьох поразок у чотирьох останніх турах. У суботу підопічні Гюнеша програли на своєму полі Хатайспору (1:2).
Наразі Трабзонспор займає десяте місце у турецькій Суперлізі.
Нагадаємо, взимку клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсеній Батагов.