Наставник Трабзонспора розповів про заміну Малиновського у єврокубковій заявці

Головний тренер Трабзонспора Томас Райс заявив, що клуб наразі не може вносити додаткові зміни до заявок на чемпіонат Туреччини та Лігу конференцій. Через тривалу травму українського півзахисника Руслана Малиновського його місце в єврокубковому списку посів Меліх Кабасакал.

Його слова передає Günebakış Haber.

"Як ви знаєте, на цей час у Суперлізі неможливо вносити зміни до закінчення етапу чемпіонату, тобто до січня, коли відкривається трансферне вікно. Гадаю, часу ще достатньо. Адже, як ви знаєте, зараз жовтень. Зміни ми можемо вносити лише в січні. Як ви знаєте, ми вже зробили одну заміну, але це було пов'язано з тривалою травмою. Замість Руслана Малиновського ми включили Меліха Кабасакала. Зараз ми не можемо внести жодних інших змін".

Водночас Райс зазначив, що задоволений складом, який є наразі у його розпорядженні.

"Але я задоволений нашим складом. Мої відповіді можуть здатися дещо нудними, але відсутність гравців завжди є шансом для інших гравців, шансом для молодих гравців. Ми будемо дуже раді, якщо нам вдасться залучити до наших лав молодих гравців", – сказав він.

Додамо, що Трабзонспор виступає у Лізі конференцій. Наступний поєдинок турецький колектив проведе проти шотландського Хартс 22 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Зауважимо, що Малиновський став гравцем "бордово-синіх" влітку цього року, перейшов з італійської Дженоа на правах вільного агента. З того часу провів у команді 4 матчі (без результативних дій) та зазнав травми коліна, внаслідок чого йому довелося перенести операцію.