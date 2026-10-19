Батагов знову травмувався: стали відомі терміни відновлення захисника
Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов зазнав травми м'яза лівого стегна.
Про це повідомив журналіст Хасан Тунджел.
Оборонець отримав травму м'яза лівого стегна після операції на правому коліні, яку переніс у травні. Його повернення очікується після завершення міжнародної паузи на матчі збірних, яка відбудеться у листопаді.
Зазначимо, що Батагов через важку травму не грав з березня 2026 року. Спочатку планувалось, що він уникне хірургічного втручання, проте у травні йому все ж зробили операцію на коліні.
Зазначимо, що інший українець в Трабзонспорі Руслан Малиновський також наразі травмований.
Наразі команда українців посідає 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Вона відстає від Галатасарая, який є лідером, на 7 очок.
Раніше повідомлялося, що Трабзонспор розглядає центрального захисника Кривбаса Володимира Вілівальда як можливе підсилення під час зимового трансферного вікна.