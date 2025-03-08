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Гол Зубкова не врятував Трабзонспор від поразки: відомі оцінки українців

Олексій Погорелов — 8 березня 2025, 22:59
Трабзонспор
Трабзонспор
Трабзонспор

У суботу, 8 березня, пройшов матч 27 туру турецької Суперліги, в якому Трабзонспор зазнав поразки від Хатайспора з рахунком 1:2.

У стартовому складі господарів поля вийшли всі три українські футболісти: Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков.

Наприкінці першого тайму своїм дебютним голом за "бордово-синіх" відзначився Зубков. Проте його результативного удару було недостатньо, щоб команда українців хоча б зіграла внічию.

Зубков був єдиним українцем, якого замінили по ходу матчу. При цьому він отримав другу найвищу оцінку серед усіх гравців поєдинку (7,8).

Найкращими гравцями зустрічі стали Сікан та Едін Вішча (7,9). У той же час Батагов отримав одну з найнижчих оцінок (6,5).

Після 25 зіграних турів Трабзонспор посідає десяте місце таблиці Суперліги Туреччинни, заробивши 32 очки.

В наступному турі команда українського тріо вирушить у гості до Істанбула Башакшехіра. Ця зустріч відбудеться 15 березня.

Раніше стало відомо, що голкіпер київського Динамо приєднався до болгарського ЦСКА.

Олександр Зубков Трабзонспор Україна Данило Сікан Чемпіонат Туреччини, Суперліга Арсеній Батагов

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