Воротар Манчестер Юнайтед, який грає в оренді у Туреччині, потрапив у ДТП

Воротар Трабзонспора, права якого належать МЮ, потрапив у ДТП в Туреччині.

Про це повідомили у Talksport.

Інцидент відбувся після матчу Трабзонспора та Гартс у Лізі конферецій, в якому "бордово-сині" здобули перемогу 2:0.

Футболіст перебував за кермом, коли в його автівку ззаду на великій швидкості врізався інший учасник ДТП. Після цього камерунця доправили до лікарні, але після огляду лікарів відпустили додому.

talksport.com

Я запевний президент Трабзонспора Ертугрул Доган, голкіпер не отримав травм та почувається себе добре.

Зазначимо, орендну угоду між Манчестер Юнайтед та Трабзонспором щодо Онани розраховано до літа 2027 року. Цього сезону воротар зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 м'ячів, п'ять разів зберігши свої ворота у недоторканності.

Свій наступний матч Трабзон зіграє 26 жовтня – суперником стане Різеспор, а стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що турецький клуб готовий викупити контракт Онани у МЮ.