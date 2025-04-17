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Трабзонспор у зв'язку з успіхами Зубкова планує підписати ще кількох українців

Олексій Мурзак — 17 квітня 2025, 19:44
Трабзонспор у зв'язку з успіхами Зубкова планує підписати ще кількох українців
Артем Бондаренко
ФК Шахтар

Турецький Трабзонспор, за який нині виступають футболісти Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан, продовжує пильно слідкувати за українськими гравцями з УПЛ.

Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, президент турецького клубу зробив акцент саме на цьому трансферному напрямку у зв'язку з успішними виступами Зубкова.

Зокрема, "бордово-сині", як і раніше, розглядають підписання півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка. Клуб також вивчає варіанти з запрошенням інших українських футболістів з УПЛ, щоправда, конкретних імен джерело не називає.

Як відомо, вінгер Трабзонспора Олександр Зубков потрапив до символічної збірної 31 туру чемпіонату Туреччини.

Нагадаємо, Зубков відзначився дублем у ворота Різеспора та приніс своїй команді перемогу.

Загалом на рахунку хавбека 5 забитих м'ячів та один асист в 11 матчах за турецький колектив. Раніше сам футболіст оцінив свій перфоманс та заявив, що міг забивати тричі.

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Олександр Зубков

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