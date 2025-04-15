Зубков увійшов до символічної збірної 31 туру чемпіонату Туреччини
Олександр Зубков
Трабзонспор
Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков потрапив до символічної збірної 31 туру чемпіонату Туреччини.
Про це повідомляє статистичний портал Sofascore.
Українець отримав за свій виступи 8.6 балів – середньостатистична оцінка у складі. Найкращим гравцем визнано форвард Еюспора Емре Акбабу.
Нагадаємо, Зубков відзначився дублем у ворота Різеспора та приніс своїй команді перемогу.
Загалом на рахунку хавбека 5 забитих м'ячів та один асист в 11 матчах за турецький колектив.
Раніше сам футболіст оцінив свій перфоманс та заявив, що міг забивати тричі.