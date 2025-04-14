Міг робити хеттрик: Зубков прокоментував свій дубль у ворота Різеспора

Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков прокоментував перемогу у матчі 31 туру Турецької Cуперліги проти Різеспора , в якому він оформив дубль, зазначивши, що міг робити хеттрик.

Його слова наводить Gunebakis.

"Це були дуже важливі 3 очки для нашої команди. Ми продовжимо йти цим шляхом. Я повинен був робити хеттрик у першому таймі. Озан чудово віддав, але я не зміг скористатися цим моментом.

Це були дуже цінні 3 очки для нас. Також це були дві чудові передачі від наших крайніх захисників, і я опинився саме там, де й мав бути, вони зробили великий внесок у наші голи", – наголосив Зубков.

Нагадаємо, у цьому матчі Олександра було визнано найкращим гравцем матчу.

Тепер в активі українського футболіста 5 голів у складі турецького колективу, на його рахунку також один асист. Завдяки цій перемозі Трабзонспор набрав 39 очок та піднявся на 9-ту сходинку турнірної таблиці.