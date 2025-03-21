Трабзонспор, попри зміну тренера, досі планує підписати півзахисника Шахтаря

Трабзонспор розпочав підготовку до оформлення трансферу півзахисника донецького Шахтаря Артема Бондаренка.

Про це повідомляє Günebakış Haber.

За інформацією джерела, керівництву турецького клубу подобається гра українських футболістів, яких команда придбала раніше. Мова про Олександра Зубкова, Данила Сікана та Арсенія Батагова.

Новий головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке, який тільки на початку березня очолив команду, також був вражений роботою цих гравців, проте планує посилити склад, щоб покращити результати наступного сезону.

Саме з цієї причини під час наступного трансферного вікна клуб відправить пропозицію Шахтарю про повноцінний трансфер Бондаренка.

У поточному сезоні Артем провів 28 матчів у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав 2 результативні передачі. Контракт півзахисника спливає 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 10 млн євро.

Наразі Трабзонспор займає десяте місце у турецькій Суперлізі.