Тоттенгем піде на радикальний фінансовий крок у разі вильоту з АПЛ

Тоттенгем піде на радикальний крок у випадку вильоту команди з Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Керівництво "шпор" вдвічі уріже зарплату гравців. Саме такий пункт прописаний у контрактах більшості футболістів.

Після 28 турів Тоттнгем посідає лише 16-те місце турнірної таблиці англійської першості. Підопічні Ігоря Тудора, який нещодавно замінив біля керма Томаса Франка, набрали 29 балів.

У 27 турі АПЛ "шпори" програли на виїзді Фулгему 1:2. Єдиний гол у складі гостей забив Рішарлісон на 66-й хвилині зустрічі.

Наступний поєдинок команда Тудора проведе у четвер, 5 березня, коли прийме Крістал Пелес. Початок матчу АПЛ – о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що в європейській пресі було чимало чуток про повернення до тренерського містка "шпор" Маурісіо Почеттіно, який наразі очолює збірну США. Такий камбек може статись після чемпіонату світу-2026. За його спиною вже 293 гри (2014-2019).