Тоттенгем запустив дивне промо зі "Свинкою Пеппою" на тлі можливого вильоту з АПЛ
Лондонський Тоттенгем опинився в центрі глузувань після запуску неочікуваної колаборації з мультсеріалом Свинка Пеппа на фоні боротьби за виживання в АПЛ. Клуб, який ризикує вилетіти з еліти, вирішив зробити ставку на дитячу аудиторію.
"Шпори" анонсували спеціальні сімейні дні на стадіоні, а також випустили лінійку дитячої атрибутики з поєднанням клубної символіки та стилістики популярного мультфільму.
У продажу з'явилися шапки, рюкзаки та кепки, орієнтовані на наймолодших уболівальників.
Втім, така маркетингова кампанія викликала хвилю іронії серед фанатів і конкурентів, адже команда під керівництвом Роберто Де Дзербі перебуває у зоні вильоту та відстає від рятівної позиції всього на кілька очок за кілька турів до фінішу сезону.
На цьому тлі багато хто сприйняв акцію як недоречну, вважаючи, що клубу варто зосередитися на результатах на полі, а не на розважальних проєктах.
