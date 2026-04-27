Тоттенгем готовий підписати капітана Рейнджерс, якщо зможе зберегти прописку в АПЛ

Олексій Мурзак — 27 квітня 2026, 21:15
Джеймс Таверньє
Getty Images

Тоттенгем розглядає варіант із підписанням правого захисника Рейнджерс Джеймса Таверньє, який цього літа залишить клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Водночас видання зазначає, що підписання буде залежати від майбутнього самого Тоттенгема, який досі ризикує вилетіти з АПЛ.

Таверньє виступає за Рейнджерс з літа 2016 року та є капітаном команди. Сумарно провів за шотландський клуб 562 матчі у всіх турнірах і відзначився у них 144 забитими голами.

До цього Таверньє грав за Ньюкасл, Гейтсхед, Карлайл, Шеффілд Венздей, МК Донс, Шрузбері, Ротерхем, Віган і Брістоль Сіті.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен опинився на радарах іменитих англійських клубів.

Тоттенгем

Тоттенгем

Зірка збірної Нідерландів пропустить ЧС-2026 з футболу
Вулвергемптон – Тоттенгем: чи прогнозують букмекери першу перемогу "шпор" в АПЛ у 2026 році
Вулвергемптон – Тоттенгем. Де та коли дивитися матч 34 туру АПЛ
Ліверпуль готовий продати англійського хавбека
Колишній конкурент Забарного узгодив контракт із Тоттенгемом

Останні новини