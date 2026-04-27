Тоттенгем готовий підписати капітана Рейнджерс, якщо зможе зберегти прописку в АПЛ

Тоттенгем розглядає варіант із підписанням правого захисника Рейнджерс Джеймса Таверньє, який цього літа залишить клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Водночас видання зазначає, що підписання буде залежати від майбутнього самого Тоттенгема, який досі ризикує вилетіти з АПЛ.

Таверньє виступає за Рейнджерс з літа 2016 року та є капітаном команди. Сумарно провів за шотландський клуб 562 матчі у всіх турнірах і відзначився у них 144 забитими голами.

До цього Таверньє грав за Ньюкасл, Гейтсхед, Карлайл, Шеффілд Венздей, МК Донс, Шрузбері, Ротерхем, Віган і Брістоль Сіті.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен опинився на радарах іменитих англійських клубів.