Клуб АПЛ звільнив третього тренера протягом сезону

Англійський Ноттінгем Форест звільнив головного тренера Шона Дайча.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Керівництво "лісників" вирішило припинити співпрацю через незадовільні результати. Наразі невідомо, хто замінить 54-річного спеціаліста.

"Ми хотіли б подякувати Шону та його помічникам за їхні зусилля під час роботи у клубі та бажаємо їм удачі в майбутньому. Наразі ми не будемо робити подальших коментарів", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що Шон Дайч очолював Ноттінгем Форест з жовтня 2025 року. Під його керівництвом команда провела 25 матчів, у яких здобула десять перемог і зазнала стільки ж поразок, а ще п'ять поєдинків завершилось внічию.

В останньому матчі "лісники" не змогли переграти головного аутсайдера АПЛ Вулвергемптон (0:0). Наразі команда посідає 17 місце в турнірній таблиці та має відрив лише у три очка від зони вильоту.

До Дайча у нинішньому сезоні Ноттінгем Форест також тренували Ендж Постекоглу та Нуну Ешпіріту Санту. Обидва вони були звільнені.