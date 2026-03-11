Де Хеа підтримав воротаря Тоттенгема після жахливого дебюту в Лізі чемпіонів

Зірковий іспанський голкіпер Фіорентини Давід Де Хеа підтримав чеського воротаря Тоттенгема Антоніна Кінскі після чого жахливого дебюту в Лізі чемпіонів.

Де Хеа звернувся до 22-річного чеха на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Ніхто, хто не був воротарем, не розуміє, наскільки важко грати на цій позиції. Не опускай голову – і в тебе все вийде", – написав іспанський голкіпер.

Нагадаємо, напередодні Тоттенгем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на виїзді програв Атлетико Мадрид 2:5, пропустивши три голи в перші 15 хвилин, при чому, два з них – після грубих помилок Кінскі. Вже на 17-й хвилині головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор його замінив.

Кінскі перейшов у лондонський клуб у січні 2025 року з празької Славії за 16,5 мільйона євро.