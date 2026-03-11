Капітан Тоттенгема може покинути клуб влітку

Центральний захисник і капітан Тоттенгема Крістіан Ромеро може покинути лондонський клуб влітку поточного року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Попри те, що лише влітку минулого року 27-річний аргентинець продовжив контракт із Тоттенгем до літа 2029 року, деякі топклуби вже зв'язувалися з захисником з приводу можливого трансферу. Сам Ромеро готовий розглянути варіанти зі зміною клубу наступного літа.

Однією з причин, чому аргентинець готовий покинути Тоттенгем, є напружені стосунки з клубним керівництвом. Наразі "Шпори" випереджають зону вильоту АПЛ лише на одне очко. Можливий виліт у Чемпіоншип призведе до відходу з клубу багатьох зіркових гравців.

Ромеро виступає за Тоттенгем з літа 2021 року. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів і 4 асисти в 29 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість захисника оцінюється в 50 мільйонів євро.