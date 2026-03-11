Це було жахливо, як сценарій кінця світу: ван де Вен – про розгромну поразку від Атлетико у Лізі чемпіонів

Захисник лондонського Тоттенгема Мікі ван де Вен прокоментував розгромну поразку своєї команди в матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико.

Його слова передає OneFootball.

Нідерландець зазначив, що в перші двадцять хвилин команда припустилася багатьох помилок.

"Чесно кажучи, це було жахливо, як сценарій кінця світу. Все, що могло піти не так у перші двадцять хвилин, пішло не так. Всі ковзають, включно зі мною. У такі моменти просто нічого не можна вдіяти. Я не можу стояти тут і звинувачувати поле".

Захисник підтримав голкіпера команди Антоніо Кінскі, для якого цей поєдинок став дебютним в Лізі Чемпіонів.

"Для Кінскі це теж жахливо. Він дебютує. Нікому не побажаєш такого".

Ван де Вен також наголосив на складному психологічному стані колективу через серію невдач.

"Звичайно, я міг би виголосити стандартну промову про те, що ми всі маємо триматися разом і наполегливо працювати, але ми просто отримуємо удар за ударом. Це дійсно дуже складно. Цього вікенду у нас важливий матч проти Ліверпуля, в якому я, звичайно, не зможу грати, бо дискваліфікований. Але це справді жахливий час".

Також він заявив, що внаслідок впливу останніх подій на нього, він повністю відмовився від використання соціальних мереж та читання новин у телефоні.

"Це важко, можу вам сказати. Дуже важко. Я повинен продовжувати; таке життя. Я більше не користуюся телефоном; я повністю відмовився від нього. Тільки сім'я та інші справи".

Нагадаємо, напередодні Тоттенгем поступився Атлетико з рахунком 2:5 у першому матчі стадії плейоф 1/8 Ліги чемпіонів, пропустивши три голи за 15 хвилин, два м'ячі з котрих зайшли після помилок Кінскі, якого головний тренер Ігор Тудор замінив уже на 17-й хвилині.

Цей програш став для лондонців шостим поспіль у всіх турнірах із загальною різницею м'ячів 6:18, що є найгіршою серією поразок в історії клубу.