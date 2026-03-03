Тоттенгем написав листа до PGMOL щодо "непослідовного" арбітражу в цьому сезоні

Тоттенгем надіслав листа керівнику професійного суддівського корпусу (PGMOL) Говарду Веббу, щоб висловити своє занепокоєння щодо рішень рефері у матчах АПЛ в цьому сезоні.

Про це повідомляє BBC.

Головна претензія лондонців стосується непослідовності арбітрів під час оцінки контактів у штрафному майданчику, що безпосередньо впливає на зарахування або скасування голів.

Клуб вважає, що цього сезону неодноразово ставав жертвою подібних епізодів.

У матчі проти Арсенала в 27-му турі (поразка 1:4) суддя Пітер Бенкс скасував гол Рандаля Коло Муані за рахунку 1:2 через поштовх у спину захисника Габріела Магальяйнса. Згодом арбітр пояснив своє рішення тим, що поштовх двома руками мав достатній вплив і був очевидним фолом.

Натомість у нещодавньому поєдинку 28-го туру проти Фулгема (поразка 1:2) гол Гаррі Вілсона зарахували, хоча під час верхової боротьби Рауль Хіменес штовхнув захисника Тоттенгема Раду Дрегушіна. Судді вирішили, що контакт не дотягує до порушення правил.

Наразі Тоттенгем посідає 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 29 залікових балів після 28 зіграних турів. Від зони вильоту команду відділяє лише 4 очка.

Нагадаємо, що напередодні "шпори" отримали покарання через неналежну поведінку своїх уболівальників під час матчу 8 туру основного раунду Ліги чемпіонів проти німецького Айнтрахта.