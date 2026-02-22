Ліверпуль вирвав перемогу у Ноттінгема, Сандерленд втратив очки у битві середняків у 27 турі АПЛ
У неділю, 22 лютого, відбулися матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.
Програму ігрового дня відкривали три поєдинки. Чинний чемпіон Англії Ліверпуль на виїзді зустрічався з Ноттінгем Форест. Колишня команда Олександра Зінченка була близькою, щоб відібрала важливі очки у "червоних". На 89-й хвилині м'яч побував у воротах "лісників", але арбітр скасував гол Маккалістера через гру рукою. Та все ж аргентинець досяг свого у компенсований час, коли вдало зіграв на добивання.
Зустріч Крістал Пелес та Вулвергемптона завершилася перемогою господарів. Аутсайдер чемпіонату з 61-ї хвилини грав у меншості та був близьким, щоб заробити одне турнірне очко. Долю матчу вирішив гол івуарійського нападника "орлів" Гессана на 90-й хвилині.
Більш результативним виявився поєдинок, в якому Сандерленд приймав Фулгем. "Дачники" здобули впевнену виїзну перемогу з рахунком 3:1, завдяки дублю Хіменеса та голу Івобі.
Центральний матч недільного ігрового дня між Тоттенгемом та Арсеналом розпочнеться о 18:30.
Чемпіонат Англії - АПЛ27 тур, 22 лютого
Крістал Пелес – Вулвергемптон 1:0
Гол: 1:0 – 90 Гессан
Вилучення: 61 – Крейчі (Вулвергемптон)
Нереалізований пенальті: 43 – Арокораде (Вулвергемптон)
Ноттінгем Форест – Ліверпуль 0:1
Гол: 0:1 – 90+7 Маккалістер
Сандерленд – Фулгем 1:3
Голи: 0:1 – 54 Хіменес, 0:2 – 61 Хіменес, 1:2 – 76 Ле Фе, 1:3 – 85 Івобі
18:30. Тоттенгем – Арсенал
Нагадаємо, у стартових матчах 27 туру Брентфорд з Ярмолюком програв Брайтону, Челсі втратив очки з Бернлі, Ман Сіті переміг Ньюкасл.