Ліверпуль вирвав перемогу у Ноттінгема, Сандерленд втратив очки у битві середняків у 27 турі АПЛ

У неділю, 22 лютого, відбулися матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Програму ігрового дня відкривали три поєдинки. Чинний чемпіон Англії Ліверпуль на виїзді зустрічався з Ноттінгем Форест. Колишня команда Олександра Зінченка була близькою, щоб відібрала важливі очки у "червоних". На 89-й хвилині м'яч побував у воротах "лісників", але арбітр скасував гол Маккалістера через гру рукою. Та все ж аргентинець досяг свого у компенсований час, коли вдало зіграв на добивання.

Зустріч Крістал Пелес та Вулвергемптона завершилася перемогою господарів. Аутсайдер чемпіонату з 61-ї хвилини грав у меншості та був близьким, щоб заробити одне турнірне очко. Долю матчу вирішив гол івуарійського нападника "орлів" Гессана на 90-й хвилині.

Більш результативним виявився поєдинок, в якому Сандерленд приймав Фулгем. "Дачники" здобули впевнену виїзну перемогу з рахунком 3:1, завдяки дублю Хіменеса та голу Івобі.

Центральний матч недільного ігрового дня між Тоттенгемом та Арсеналом розпочнеться о 18:30.

Чемпіонат Англії - АПЛ27 тур, 22 лютого

Крістал Пелес – Вулвергемптон 1:0

Гол: 1:0 – 90 Гессан

Вилучення: 61 – Крейчі (Вулвергемптон)

Нереалізований пенальті: 43 – Арокораде (Вулвергемптон)

Ноттінгем Форест – Ліверпуль 0:1

Гол: 0:1 – 90+7 Маккалістер

Сандерленд – Фулгем 1:3

Голи: 0:1 – 54 Хіменес, 0:2 – 61 Хіменес, 1:2 – 76 Ле Фе, 1:3 – 85 Івобі

18:30. Тоттенгем – Арсенал

Нагадаємо, у стартових матчах 27 туру Брентфорд з Ярмолюком програв Брайтону, Челсі втратив очки з Бернлі, Ман Сіті переміг Ньюкасл.