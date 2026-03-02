УЄФА покарала Тоттенгем через нацистські вітання фанів під час матчу Ліги чемпіонів

Тоттенгем отримав покарання через неналежну поведінку своїх уболівальників під час матчу 8 туру основного раунду Ліги чемпіонів проти німецького Айнтрахта.

Про це повідомляє УЄФА.

Під час гри три уболівальники "шпор" демонстрували нацистські вітання у бік фанатів суперника. У Тоттенгемі вже запевняли, що ідентифікували цих порушників, які отримали від улюбленого клубу безстрокову заборону на відвідування ігор.

Попри ці санкції англійський клуб оштрафований на 30 тисяч євро та отримав заборону на продає квитків на один гостьовий поєдинок, яка є умовною з випробувальним терміном до березня 2027 року.

Також "шпори" оштрафовані на 2 250 євро за викидання на футбольне поле сторонніх предметів.

Нагадаємо, що протистояння Айнтрахт – Тоттенгем закінчилось перемогою клубу АПЛ з "сухим" рахунком 0:2. Гостьову перемогу "шпорам" принесли голи Коло Муані та Соланке.

Англійський клуб напряму пробився до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, посівши четверте місце у загальній таблиці основного раунду єврокубкового турніру (17 балів у 8-ми турах).

В 1/8 фіналу команда Ігоря Тудора зустрінеться з мадридським Атлетіко (10-го та 18-го березня). Обидва поєдинки розпочнуться – о 22:00 (за Києвом).

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем уріже зарплату гравцям, якщо команда вилетить з АПЛ.