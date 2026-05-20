Артеті підкорилось унікальне досягнення в АПЛ після здобуття чемпіонства з Арсеналом

У вівторок, 19 травня, лондонський Арсенал достроково став чемпіоном Англійської Прем'єр-ліги, завдяки чому унікальне досягнення підкорилось наставнику "канонірів" Мікелю Артеті.

Він став першим тренером в історії турніру, який вигравав трофей з командою, за яку раніше грав. Іспанець виступав за лондонців у період із 2011 по 2016 роки, після чого повісив бутси на цвях.

Саме в останньому сезоні ігрової кар'єри він був найближчим до чемпіонства, коли здобув "срібло". Загалом Артета зіграв за "канонірів" 150 матчів, у яких забив 16 голів і віддав 8 асистів.

Зазначимо, що також Мікель став лише другим колишнім гравцем ліги, який пізніше виграв титул вже в якості головного тренера. Першим був Роберто Манчіні, який у 2001 році виступав на правах оренди за Лестер, а в сезоні-2011/12 став чемпіоном з Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що також історію АПЛ після здобуття Арсеналом "золота" переписав Макс Доуман. Він став наймолодшим чемпіоном цього турніру.