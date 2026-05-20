Гвардіола привітав Арсенал із чемпіонством у АПЛ

Олег Дідух — 20 травня 2026, 15:29
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди в боротьбі за чемпіонство у поточному сезоні АПЛ та привітав лондонський клуб із завоюванням титулу.

Слова іспанського фахівця наводить NBC Sports.

"Гравці віддали все, абсолютно все цього сезону, борючись у складних, складних, складних обставинах до самого кінця. Ми були близькі до того, щоб досягти цього в останній момент, але від імені всього Манчестер Сіті та моєї команди вітаємо Арсенал і Мікеля Артету з цим чемпіонством. Вони цього заслуговують", – заявив Гвардіола.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті в 37 турі АПЛ зіграв унічию 1:1 з Борнмутом, що дозволило Арсеналу вперше за 22 роки стати чемпіоном Англії.

