Зінченко відреагував на перше за 22 роки чемпіонство Арсенала в АПЛ

Лондонський Арсенал ще за тур до закінчення поточного розіграшу АПЛ-2025/26 став чемпіоном першості.

19 травня Борнмут відібрав очки у Манчестер Сіті, який до останнього вів боротьбу з "канонірами" за чемпіонський титул. Колишній клуб Іллі Забарного ледь не переміг "містян" – нічия 1:1.

Після такого результату команда Мікеля Артети стала недосяжною для підопічних Жузепа Гвардіоли – відрив у 4 бали. МанСіті другий рік поспіль не може завоювати титул АПЛ.

Український футболіст Олександр Зінченко відреагував на чемпіонство свого колишнього клубу. Востаннє Арсенал здобував цей трофей ще у сезоні-2003/2004.

"Вітаю, "каноніри", – написав гравець збірної Аякса.

Зінченко привітав Арсенал із чемпіонством АПЛ Скриншот із інстаграму

Нагадаємо, що українець виступав за лондонський гранд із літа 2022-го, коли перебрався з Манчестер Сіті. Щоправда, була перерва на оренду у Ноттінгем Форест. Загалом у футболці Арсенала Зінченко провів 91 гру (3 голи та 5 асистів).

На початку лютого 2026-го Олександр покинув "канонірів" та перебрався до нідерландського Аякса. 21 лютого лівий захисник виклав світлину після операції на коліні.

Раніше повідомлялося, що влітку 2026-го Зінченко стане вільним агентом.

Додамо, що 24 травня Арсенал зіграє виїзну гру АПЛ проти Крістал Пелес (о 18:00 за київським часом), яка стане вже формальністю для підопічних Артети. Також "каноніри" 30 травня зустрінуться з ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів (о 19:00).