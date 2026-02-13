Почеттіно може повернутись у тренерське крісло Тоттенгема – інсайдер

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно може повернутись до клубної роботи після чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією відомого інсайдера, декілька представників ради директорів Тоттенгема прагнуть камбеку аргентинського наставника до керма "шпор" після Мундіалю.

53-річний спеціаліст керував англійським клубом протягом 2014-2019 років. Під його керівництвом команда провела 293 матчі.

Відзначимо, що його угода зі збірною США, яку він очолив у вересні 2024-го, розрахована до кінця ЧС-2026 (22 гри). У рамках групового раунду американська національна команда зіграє проти Парагваю (13 червня), Австралії (19 червня) та ще один поєдинок проведе 26 червня. Суперник наразі невідомий.

Нагадаємо, що 11 лютого Тоттенгем попрощався із Томасом Франком.

"Шпори" після 26 турів посідають лише 16-те місце серед 20 клубів АПЛ-2025/26, набравши 29 балів. Наступний матч екскоманда Франка проведе у неділю, 22 лютого, коли прийме лондонський Арсенал. Початок зустрічі – о 18:30 (за Києвом).

Раніше Почеттіно розповідав, що ніколи б у житті не погодився очолити каталонську Барселону. Також у червні 2025 року Маурісіо оцінював ймовірність свого камбеку у Тоттенгем.