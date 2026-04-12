Їм не потрібен тренер: Де Дзербі – про свою дебютну поразку на чолі Тоттенгема

Новоспечений головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі прокоментував дебютну поразку на чолі команди у матчі 32 туру АПЛ від Сандерленда, наголосивши, що його підопічні не заслуговували на поразку.

Його слова наводить інсайдер Ніколо Скіра.

"Ми не заслужили програти. Нам просто не пощастило. Як тільки ми виграємо один матч – усе зміниться.



Я можу бути для гравців команди старшим братом, навіть батьком – їм не потрібен тренер. Вони можуть грати краще, і так і буде, коли з'явиться трохи більше впевненості", – сказав Де Дзербі.