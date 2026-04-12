Їм не потрібен тренер: Де Дзербі – про свою дебютну поразку на чолі Тоттенгема
Роберто Де Дзербі
Getty Images
Новоспечений головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі прокоментував дебютну поразку на чолі команди у матчі 32 туру АПЛ від Сандерленда, наголосивши, що його підопічні не заслуговували на поразку.
Його слова наводить інсайдер Ніколо Скіра.
"Ми не заслужили програти. Нам просто не пощастило. Як тільки ми виграємо один матч – усе зміниться.
Я можу бути для гравців команди старшим братом, навіть батьком – їм не потрібен тренер. Вони можуть грати краще, і так і буде, коли з'явиться трохи більше впевненості", – сказав Де Дзербі.
Нагадаємо, Тоттенгем вперше за 144 роки своєї історії опинився у зоні виживання в англійській Прем'єр-лізі.