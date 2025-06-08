Почеттіно прокоментував можливе повернення у Тоттенгем

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно висловився про можливість повернення у Тоттенгем.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Після мого відходу у 2019 році моє ім'я пов'язували з Тоттенгемом кожного разу, коли посада була вакантною.

Моє ім'я там з'являється регулярно. Я бачив, що у шорт-листі клубу було 100 тренерів, серед яких був і я – це нормально. Якщо щось і відбудеться, то ви обов'язково про це дізнаєтесь, але на даний час це нереалістично", – розповів Почеттіно.