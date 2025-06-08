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Почеттіно прокоментував можливе повернення у Тоттенгем

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 07:31
Почеттіно прокоментував можливе повернення у Тоттенгем
Маурусіо Почеттіно
Getty Images

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно висловився про можливість повернення у Тоттенгем.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Після мого відходу у 2019 році моє ім'я пов'язували з Тоттенгемом кожного разу, коли посада була вакантною. 

Моє ім'я там з'являється регулярно. Я бачив, що у шорт-листі клубу було 100 тренерів, серед яких був і я – це нормально. Якщо щось і відбудеться, то ви обов'язково про це дізнаєтесь, але на даний час це нереалістично", – розповів Почеттіно.

Аргентинець тренував "шпор" з 2014 по 2019 рік, зумівши досягти фіналу Ліги чемпіонів у своєму останньому повноцінному сезоні. У першій частині наступної кампанії Почеттіно було звільнено.

Згодом наставник тренував ПСЖ та Челсі, а з вересня 2024 року фахівець працює зі збірною США.

Нагадаємо, напередодні Тоттенгем оголосив про звільнення Анге Постекоглу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Маурісіо Почеттіно

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