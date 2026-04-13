Тоттенгем втратив капітана до кінця сезону

Захисник і капітан англійського Тоттенгема Крістіан Ромеро, ймовірно, у поточному клубному сезоні більше не зіграє.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Ромеро зазнав травми медіальної колатеральної зв'язки коліна. Орієнтовні терміни відновлення – 6 – 8 тижнів. Це значить, що Ромеро може встигнути відновитися до чемпіонату світу-2026, проте навряд чи допоможе Тоттенгему наприкінці поточного клубного сезону.

Травму Ромеро отримав напередодні в матчі 32 туру АПЛ проти Сандерленда. "Шпори" зазнали поразки 0:1 і не зуміли вибратися з зони вильоту. За 6 турів до фінішу сезону вони відстають від рятівного 17 місця на 2 очки.

Раніше повідомлялося про те, що Ромеро може покинути Тоттенгем наприкінці сезону.