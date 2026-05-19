Челсі – Тоттенгем: прогноз на лондонське дербі у 37 турі АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 37 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Челсі вдома прийматиме Тоттенгем.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,96. Нічия – 3,75. Виграш гостей – 3,80.

Поєдинок відбудеться 19 травня на "Стемфорд Бридж". Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Востаннє команди зустрічались між собою 1 листопада 2025 року. Тоді "сині" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що наразі Челсі посідає 10-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ, а "шпори" – 17-ту. Вони мають у своєму активі 49 і 38 залікових балів відповідно.

