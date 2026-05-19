Челсі – Тоттенгем. Де та коли дивитися матч 37 туру АПЛ

Матч між Челсі та Тоттенгемом, який відбудеться 19 травня, закриє програму 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу поточного сезону-2025/26.

Зустріч стартує о 22:15 (за київським часом) на "Стемфорд Брідж". Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути онлайн на телеканалі Setanta Sports+, який доступний на платформі MEGOGO.

Ліцензований букмекер betking дає на перемогу господарів 1,93. Тоді як звитяга "шпор" оцінена коефіцієнтом 4. Мирова – 3,66.

У попередньому турі обидва майбутні суперники розписали нічиї: Ліверпуль – Челсі (1:1) та Тоттенгем – Лідс (1:1).

Лондонський клуб із 49 балами замикає десятку турнірної таблиці англійської першості, тоді як "шпори" із 38 очками йдуть на 17-му місці.

Напередодні очної зустрічі "аристократи" оголосили про призначення нового головного тренера. Ним стане колишній наставник мадридського Реала та леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.