Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: визначився найкращий гравець фіналу Ліги Європи

Воротар Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо отримав найвищу оцінку серед усіх гравців фіналу Ліги Європи УЄФА Тоттенгем – Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє аналітичний портал Sofascore.

Голкіпер за цей матч отримав 8,5 бала. Він єдиний перетнув позначку у 8+ балів. За 90 хвилин Вікаріо здійснив 5 сейвів, віддав 14 точних передач з 25 (56%) та у підсумку залишив власні ворота "сухими".

Найгіршим же став його партнер Рішарлісон (6,2), а воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана отримав 6,3 бали, ставши найгіршим у своїй команді.

Нагадаємо, у підсумку саме Тоттенгем став переможцем Ліги Європи. На шляху до фіналу клуб здолав Буде-Глімт у півфіналі, Айнтрахт на стадії 1/4, та нідерландський АЗ у 1/8 фіналу.

Тоттенгем був першим переможцем Кубку УЄФА, який пізніше став Лігою Європи. Загалом "шпори" двічі вигравали цей трофей (1971/1972, 1983/1984) та одного разу були у фіналі (1973/74).