Рома Довбика та Олімпіакос Яремчука вилетіли в 1/8 фіналу Ліги Європи

У четвер, 13 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2024/25.

Так, Рома Артема Довбика в меншості поступилася Атлетику. Команда Клаудіо Раньєрі вже на 11-й хвилині залишилася удесятьох через вилучення Матса Гуммельса та програла 1:3. Цього результату вистачило баскам для проходження у чвертьфінал, адже у першій зустрічі вони програли з рахунком 1:2.

Завершив виступи й Олімпіакаос Романа Яремчука. Українець відзначився дублем, його команда перемогла з рахунком 2:1, але цього, після поразки у першому матчі 0:3, виявилося замало – у підсумку далі пройшов Буде-Глімт.

У ще двох поєдинках Айнтрахт розгромив Аякс, а Лаціо втримав потрібний для себе результат у зустрічі з Вікторією.

О 22:00 відбудуться ще чотири матчі.

Ліга Європи УЄФА

1/8 фіналу, 13 березня

Айнтрахт – Аякс 4:1 (2:0) (перший матч 2:1)

Голи: 1:0 – 7 Баоя, 2:0 – 25 Гетце, 3:0 – 67 Екітіке, 3:1 – 78 Тейлор, 4:1 – 82 Гетце

Атлетик – Рома 3:1 (1:0) (перший матч 1:2)

Голи: 1:0 – 45+3 Вільямс, 2:0 – 68 Берчіче, 3:0 – 82 Вільямс, 3:1 – 90+2 Паредес (пен)

Лаціо – Вікторія Пльзень 1:1 (0:0) (перший матч 2:1)

Голи: 0:1 – 52 Шульц, 1:1 – 77 Романьйолі

Олімпіакос – Буде-Глімт 2:1 (0:1) (перший матч 0:3)

Голи: 0:1 – 36 Гег, 1:1 – 53 Яремчук, 2:1 – 65 Яремчук

22:00. Ліон – ФКСБ (перший матч 3:1)

22:00. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад (перший матч 1:1)

22:00. Рейнджерс – Фенербахче (перший матч 3:1)

22:00. Тоттенгем – АЗ Алкмар (перший матч 0:1)

Нагадаємо, 12 березня за підсумками поєдинків 1/8 фіналу визначилися усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.