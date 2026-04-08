Лунін – найкращий гравець Реала за підсумками матчу з Баварією

Руслан Травкін — 8 квітня 2026, 00:27
Андрій Лунін
Український голкіпер Андрій Лунін став найкращим у складі мадридського Реала за підсумками першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Він отримав оцінку 8,0 від аналітичного порталу SofaScore.

На рахунку Луніна 5 сейвів. Він віддав 22 точних паси з 27 спроб (81%). Він виграв 1/1 наземних дуелей та 2/2 верхових.

Другим у Реалі з оцінкою 7,9 став Кіліан Мбаппе. Трен Александр-Арнольд завершив поєдинок із оцінкою 7,5.

Найкращим у матчі став воротар Баварії Мануель Ноєр, який отримав аж 8,9 бала. 

Для Луніна це був сьомий поєдинок за "бланкос" у сезоні-2025/26. Голкіпер пропустив 14 голів. 

