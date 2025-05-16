Роналду третій рік поспіль очолив рейтинг найбільш оплачуваних атлетів світу

Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду втретє поспіль та вп'яте в своїй кар'єрі став найбільш оплачуваним атлетом світу.

Про це повідомляє журнал Forbes.

За інформацією джерела, за останні 12 місяців 40-річний португалець заробив 275 мільйонів доларів. Він більш ніж на 100 мільйонів випередив атлета, який посів друге місце рейтингу.

Другим найбільш оплачуваним спортсменом світу став лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі, чий заробіток склав 156 мільйонів. Третє місце рейтингу посів Тайсон Ф'юрі – колишній суперник Олександра Усика заробив 146 мільйонів.

У десятці найбільш оплачуваних атлетів світу знайшлося місце представникам п'яти видів спорту: футбол, баскетбол, бокс, американський футбол та бейсбол.

Топ-10 найбільш оплачуваних атлетів світу

Кріштіану Роналду (футбол) – 275 мільйонів доларів; Стефен Каррі (баскетбол) – 156 мільйонів; Тайсон Ф'юрі (бокс) – 146 мільйонів; Дак Прескотт (американський футбол) – 137 мільйонів; Ліонель Мессі (футбол) – 135 мільйонів; ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 133,8 мільйона; Хуан Сото (бейсбол) – 114 мільйонів; Карім Бензема (футбол) – 104 мільйони; Сьохей Отані (бейсбол) – 102,5 мільйона; Кевін Дюрант (баскетбол) – 101,4 мільйона.

Нагадаємо, що 13 травня син Кріштіану Роналду дебютував за збірну Португалії U-15, з чим п'ятиразовий володар Золотого м'яча і привітав його.

У той же час Роналду-старший знову не зміг зробити Аль-Наср чемпіоном Саудівської Аравії. Титул чемпіона виграв його колишній одноклубник Карім Бензема, який також опинився у Топ-10 за заробітком.