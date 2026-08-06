Тренер Філадельфії назвав роль Леброна в команді

Наставник Філадельфії Нік Нерс висловився про зіркового новачка команди Леброна Джеймса.

Його слова передає NBC Sports.

Фахівець розповів, як планує використовувати 41-річного баскетболіста. Він бачить Леброна плеймейкером і переконаний, що така роль дозволить, зокрема, ефективніше використовувати Тайріза Максі без м'яча.

"Леброн творець атак. Безумовно, це той гравець, який вестиме м'яч, створюватиме моменти як для себе, так і для партнерів. Він чудово вміє грати на команду. Я завжди кажу про те, наскільки Тайріз хороший снайпер. Для нього важливо бути готовим до кидків після передачі та своїх дальніх влучань", – заявив Нерс.

Також тренер високо оцінив глибину складу своєї команди, якої раніше не вистачало. Він вважає, що це може стати важливим позитивним фактором для проведення успішного сезону:

"У потрібний момент, у розпал гри, я впевнений, що его не завадить, і всі разом знайдуть правильне рішення заради команди. Я справді дуже радий нашій новій лаві запасних. Останнім часом у нас із цим були проблеми, а тепер ми додали в таланті, швидкості, боротьбі за підбирання та молодості. Звісно, ми ще визначимо найкращий спосіб керувати ротацією, але повністю впевнені, що наш склад зможе закривати будь-які прогалини та підтримувати стабільну гру в нападі".

Зазначимо, що після обміну Джейлена Брауна та підписання Леброна Джеймса чимало експертів вважають Філадельфію одним із головних фаворитів на чемпіонство в наступному сезоні.

Минулої кампанії "Севенті Сіксерс" дійшли до чвертьфіналу НБА, де поступились Нью-Йорку, який врешті-решт став чемпіоном.