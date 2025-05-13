Роналду привітав сина із дебютом за юнацьку збірну Португалії

Легендарний форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду привітав свого сина, Кріштіану-молодшого, із дебютом на юнацьку збірну Португалії U-15.

Відповідний пост нападник опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Вітаю тебе з дебютом за збірну Португалії, синку. Я дуже пишаюся тобою", – написав Роналду-старший.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, збірна Португалії U-15 розгромила однолітків із Японії з рахунком 4:1 на міжнародному турнірі імені Влатко Матовича. Роналду-молодший вийшов на заміну на 54-й хвилині, результативними діями не відзначився.

На португальців також очікують зустрічі з Грецією (14 травня) та Англією (16 травня). Четвертий суперник португальців ще не визначений, проте гра запланована на 18 травня.