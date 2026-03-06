Арсенал і МЮ влаштували полювання за 100-мільйонною зіркою Ньюкасла

Не лише лондонський Арсенал цікавиться 25-річним опорним півзахисником Ньюкасла Сандро Тоналі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією відомого інсайдера, око на одного з лідерів "сорок" поклав Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" зацікавлені у придбанні італійця вже у літнє трансферне вікно 2026.

Також за грою Тоналі стежать скаути мадридського Реала.

Чинний контракт Сандро з Ньюкаслом розрахований до кінця червня 2028-го (дані Transfermarkt). Цей портал оцінює вартість опорника у 75 мільйонів євро, однак англійський клуб захоче виручити за нього значно більше. Орієнтовний цінник складає 100 мільйонів фунтів стерлінга.

Італійський футболіст за свою кар'єру пограв за три команди: Мілан (130 матчів), Ньюкасл (101) та Брешию (89). У складі "россонері" ставав чемпіоном Італії (2021/22), а з Ньюкаслом виграв Кубок англійської ліги (2025).

Нагадаємо, що ще восени 2025-го клуб АПЛ таємно продовжив контракт із Тоналі до кінця червня 2029-го. Також у домовленості присутня опція пролонгації ще на рік.