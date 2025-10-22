Зірка збірної Італії таємно підписав новий контракт зі своїм клубом

Ньюкасл та Сандро Тоналі підписали таємне продовження контракту під час 10-місячного бану футболіста.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, сторони у таємниці від усіх підписали нову угоду, яка розрахована до літа 2029 року з опцією продовження на один рік. Попередній контракт діяв до літа 2028 року.

Повідомляється, що клуб та гравець вирішили продовжити співпрацю у сезоні-2023/24, коли 25-річний італієць відбував свою 10-місячну дискваліфікацію за нелегальні ставки на спорт. Таким чином "сороки" показали футболістові свою довіру та віру в нього.

Сандро Тоналі приєднався до Ньюкасла влітку 2023 року, перейшовши з Мілана за 58,9 мільйона євро. На його рахунку 7 голів та 5 асистів у 67 матчах за англійський клуб.

Раніше з'явилася інформація, що Ювентус прагне повернути Сандро Тоналі до Італії.