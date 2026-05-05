Наполі викупить форварда Манчестер Юнайтед

Нападник збірної Данії Расмус Гейлунн стане повноцінним гравцем італійського Наполі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Минулого літа Наполі орендував Гейлунна у Манчестер Юнайтед за 6 мільйонів євро із опцією викупу за 44 мільйони. Згідно з умовами угоди, опція активується автоматично, якщо Наполі вийде в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Команда Антоніо Конте ще не забезпечила собі вихід у Лігу чемпіонів, проте в клубі задоволені грою Гейлунна та збираються активувати опцію незалежно від підсумків сезону.

У поточній кампанії 23-річний данець взяв участь у 41 матчі в усіх турнірах на клубному рівні, відзначившись у них 14 голами та 6 асистами.

Нагадаємо, влітку Наполі, найімовірніше, покине Ромелу Лукаку.