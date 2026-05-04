Манчестер Юнайтед хоче підписати вінгера Мілана

Вінгер італійського Мілана Крістіан Пулішич потрапив до сфери інтересів англійського Манчестер Юнайтед, який розглядає його трансфер на наступний сезон.

Після виступів за лондонський Челсі у період з 2019 по 2023 роки американський футболіст може повернутися до англійської Прем'єр-ліги. Трансфер здійсниться, якщо "манкуніанці" зможуть задовольнити фінансові вимоги італійського клубу. Керівництво Мілана оцінює свого гравця приблизно у 60 мільйонів євро.

Очікується, що після завершення поточного чемпіонату сторони проведуть зустріч для обговорення майбутнього гравця. Проте міланський клуб має намір дочекатися завершення чемпіонату світу. Італійці сподіваються, що успішні виступи футболіста за національну збірну США підвищать його трансферну вартість.

У поточному сезоні Пулішич зіграв 32 гри, в яких забив 10 голів та зробив 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес британського колективу до Рафаеля Леау з можливим обміном на Джошуа Зіркзе й ще двох гравців.