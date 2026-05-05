МЮ готовий витратити шалену суму для перебудови півзахисту

Денис Іваненко — 5 травня 2026, 10:06
Манчестер Юнайтед під час літнього трансферного вікна готовий підписати одразу трьох центральних півзахисників.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво для перебудови може витратити близько 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Клуб уже заклав близько половини цієї суми на топове підписання для заміни Каземіро, який залишить "червоних дияволів" на правах вільного агента.

Також Манчестер Юнайтед готовий виділити орієнтовно 40 мільйонів на ще одного півзахисника, як заміну Мануелю Угарте. Це станеться, якщо вдасться продати уругвайця за хорошу суму. Серед варіантів розглядається Матеус Фернандеш із Вест Гема, а також Алекс Скотт і Тайлер Адамс із Борнмута.

Крім того, "червоні дияволи" хочуть покращити глибину складу. Наразі скаути стежать за Шеа Чарльзом із Саутгемптона – він оцінюється в суму близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Юнайтед гарантував собі участь у Ліхі чемпіонів на наступний сезон. Це сталось після перемоги у принциповому дербі над Ліверпулем (3:2).

