Мушу піти на вершині: Каземіро – про відхід з Манчестер Юнайтед

Бразильський опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро підтвердив свій відхід з клубу після завершення поточного сезону.

Цитує гравця ESPN.

"Я не думаю, що є хоч якийсь шанс [що він залишиться]. Головним чином через те, що я сказав. Піти на підйомі – я думаю, це були чотири прекрасні, чудові роки, і я вічно вдячний не тільки клубу, але й уболівальникам. Я думаю, що мушу піти в хороших стосунках – на вершині. Я буду вічним уболівальником Юнайтед тут, в Англії, і просто мушу подякувати за всю любов від уболівальників", – сказав Каземіро.

Бразилець виступає за "Червоних дияволів" із літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 9 голів і 2 асисти в 34 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість хавбека у 8 мільйонів євро.

За свою кар'єру досвідчений бразилець пограв за Реал Кастілью (15 матчів), Порту (41), Сан-Паулу (111), Манчестер Юнайтед (155) та Реал Мадрид (336).

Раніше повідомлялось, що міланський Інтер вже розпочав перемовини з Каземіро. Також інтерес до гравця проявляє Саудівський клуб.