Каземіро: Каррік заслуговує на повну довіру Манчестер Юнайтед

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро вважає, що тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера команди Майкл Каррік заслуговує на постійну роботу на цій посаді.

Слова бразильця наводить Фабріціо Романо.

"На мою думку, Каррік повністю заслуговує роботу в Манчестер Юнайтед. Думаю, він – той, хто вже повністю продемонстрував, що має дуже хороші якості для того, щоби бути тренером Манчестер Юнайтед. Він заслуговує на повну довіру клубу", – заявив півзахисник.

Нагадаємо, Каррік очолив Манчестер Юнайтед у січні поточного року та вже гарантував команді повернення у Лігу чемпіонів у наступному сезоні. Каземіро покине клуб наприкінці поточного сезону – його контракт не буде продовжено.