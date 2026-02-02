Арсенал намагається підписати лідера Ньюкасла: цінник трансферу 100 млн фунтів

Лондонський Арсенал виявляє інтерес до італійського півзахисника Сандро Тоналі і працює над тим, щоб оформити перехід до закриття зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

Щоб переконати гравця переїхати на "Емірейтс", "каноніри" запропонували йому довгостроковий контракт до 2031 року з "дуже щедрою зарплатою". Проте угода є вкрай складною через обмежений час та позицію Ньюкасла. "Сороки" не бажають відпускати свого лідера і встановили на нього цінник у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінга.

25-річний італієць, чия ринкова вартість становить 75 млн євро (за даними Transfermakrt), у поточному сезоні залишається ключовою фігурою в центрі поля: він провів 35 матчів (з яких у 30 вийшов в старті) у всіх турнірах, відзначившись 5 результативними передачами.

Напередодні 29-річний півзахисник Арсенала Мікель Меріно травмувався у матчі 23-го туру з Манчестер Юнайтед (3:2 на користь манкуніанців). Медичне обстеження діагностувало в іспанця травму кістки правої ноги. Незабаром на футболіста чекатиме хірургічне втручання, після чого у гравця збірної Іспанії буде тривала реабілітація.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року "сороки" завбачливо перепідписали угоду з Тоналі до 2029 року.