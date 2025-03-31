Об'єднання з іншими зірками: легенда Баварії отримав пропозиції з МЛС

Хавбек Баварії Томас Мюллер вже має декілька варіантів продовження своєї кар'єри.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 35-річний німець отримав декілька пропозицій від клубів, які виступають в американській МЛС, де зараз грають колишні європейські зірки. Від кого саме надійшли ці пропозиції про співпрацю не повідомляється.

Нещодавно стало відомо, що Томас Мюллер залишить Баварію після завершення нинішнього сезону, коли закінчиться його контракт з "ротен". Сторони не змогли домовитися про нову угоду.

Півзахисник хотів залишити рідний клуб ще минулого року через брак ігрового часу. Він міг продовжити кар'єру в Саудівській Аравії, але у підсумку залишився в Мюнхені на ще один сезон.

У нинійшній кампанії Томас Мюллер взяв участь у 35 матчах Баварії в усіх турнірах, у яких відзначився 5 голами та 5 результативними передачами.

Раніше стало відомо, що клуб українця може посісти місце в клубному чемпіонаті світу-2025 після виключення Леона з турніру.